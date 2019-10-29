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Atletler bu kez 29 Ekim için koştular

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Atletler bu kez 29 Ekim için koştular
ADANA Atletizm Spor Kulübün organize ettiği Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. 300'e yakın atlet ve vatandaşın katıldığı koşuyu 242 sporcu tamamladı. Çekişmeli geçen yarış sonunda dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Erkeklerde Koray Het, Hasan Sarı, Yusuf Atakan ile üçü paylaştı. Kadınlar kategorisinde ise Sezer Esirgen birinci, Nursel Karataş ikinci ve Esra Yaman üçüncü oldu. Yarışmayı Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürü Yuşa Davarcı, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur da izledi.
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Atletler bu kez 29 Ekim için koştular
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