Atletler bu kez 29 Ekim için koştular

ADANA Atletizm Spor Kulübün organize ettiği Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'
nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu
renkli görüntülere sahne oldu. 300'e yakın atlet ve vatandaşın katıldığı koşuyu 242 sporcu tamamladı. Çekişmeli geçen yarış sonunda dereceye giren isimlere ödülleri verildi.
Erkeklerde Koray Het, Hasan Sarı, Yusuf Atakan
ile üçü paylaştı. Kadınlar kategorisinde ise Sezer Esirgen
birinci, Nursel Karataş
ikinci ve Esra Yaman
üçüncü oldu. Yarışmayı Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürü Yuşa Davarcı, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur
da izledi.