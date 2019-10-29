Başkan Çetinkaya sokak hayvanlarına sahip çıktı

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Hayvan Hakları Koruma Derneği yöneticileri Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'yı ziyaret etti. Başkan Çetinkaya'ya, çalışmalar hakkında bilgi veren Anamur Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal, yaklaşan kış şartlarında sokak hayvanlarının korunması için Başkan Çetinkaya'dan destek istedi. Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da, tüm canlıların bir bütün olduğunun altını çizerek, "Biz bu bütünü korumaya söz verdik, sözümüzde duracağız. Amacımız ilçemizde insanın hayvanı, hayvanın da insanı severek yaşamasını sağlamaktır" dedi.