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Başkan Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Başkan Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Güler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümünün heyecanla kutlandığını belirterek, "Bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız" dedi. Bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günü olduğunu vurgulayan Başkan Güler, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Bu son derece anlamlı duruşumuzla kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız."
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Başkan Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
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