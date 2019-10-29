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Canına kıymak istedi polis kurtardı

’da sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen yabancı uyruklu genç kadını sivil polis kurtardı

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Canına kıymak istedi polis kurtardı
Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sivil polis tarafından son anda kurtarıldı. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalında meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öğrenilen 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S. girdiği bunalım sonucu intihar etmek için sulama kanalı üzerindeki sete çıktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.'ye bir polis memuru telefonunu verdi. Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı. G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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Canına kıymak istedi polis kurtardı
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