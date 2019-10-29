Hani çiçek gibi yapacaktın?

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın CHP'li Ceyhan İlçe belediyesi tarafından 70 köyde bir gün arayla alınan çöplerin iddiaya göre son günlerde haftada bir alınması tepkilere yol açtı. Köylerin sokaklarının çöp yığını haline geldiğini ifade eden ve bunu fotoğraflarla gösteren AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Başkan Kadir Aydar, 'Ceyhan'ı çiçek gibi yapacağım' diyordu. Köylere gitsin bir baksın her taraf çiçek gibi mi yoksa pislikten geçilmiyor mu" dedi. Koltuğa oturur oturmaz 233 kişinin işine son veren ve 251 kişiyi işe alarak gündemden düşmeyen CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmediğini ileri süren Bünül, "İlçede şu ana kadar İnönü Bulvarı ve birkaç caddede toplam 800 – 900 metre kadar bir asfalt çalışması yapıldı. Her mahalleye bir kreş yapacağını ve yeni eğitim öğretim yılında açılacağı sözü vermişti maalesef şu ana kadar ortada bir tane bile kreş yok" diye konuştu. Seçimden sonra köy, mahalle, ev toplantıları ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden başkan Bünül, "Daha önceki Ceyhan belediyesi ve büyükşehir belediyesi yetkilileri 81 köyde 112 mahallede temizlik çalışmalarını yürütüyor, gerçekleştiriyordu, Muhtarlarımızdan mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan bu konuda büyük şikayetler alıyoruz. Özellikle köylere konteynırlar bir gün durup, bir gün çöpleri alması gerekirken tam 1 hafta sonra alıyorlar. Köyler çöp yığını oldu" dedi.