Hasta katılım konusu tartışıldı

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Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz Antalya'da düzenlenen 9. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi'nde "Hasta Katılımının Bakıma Etkisi" konulu konferans verdi. Prof. Dr. Yılmaz sunumunda, hasta katılımı yaklaşımının, bireyin sağlık hizmetlerindeki rolünü aktif hale getirerek sağlık hizmetleri ve tedavi sürecinin geliştirilmesini, daha iyi sağlık sonuçları elde edilmesini, sağlık hizmeti maliyetlerininazaltılmasını ve daha etkin sağlık politikalarının belirlenmesini sağladığını anlattı. Prof. Dr. Yılmaz konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün 1978 yılında yayınlanan Alma Ata Deklarasyonu'nun insanların sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında bireysel ve toplu olarak katılma hakları olduğunu öne sürdüğünü, bu sayede de hastaların sağlık bakımına katılımının önemli ölçüde geliştiğini belirtti.