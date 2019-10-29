“Haydi Suriye’yi Konuşalım” projesi

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İskenderun ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuğu olarak kente değişik ülkelerden gelen öğrenciler ve eğitimciler Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Hanefi Zobar, "Erasmus+ KA347 "Haydi Suriye'yi Konuşalım" isimli proje kapsamında İskenderun'a gelen Litvanya'dan 2 öğretmen ve 8 öğrenci ile Romanya'dan 2 müfettiş ve 8 öğrenci olmak üzere 20 kişilik heyeti kentimizde konuk ediyoruz" dedi. Zobar, "Projemizin temel amaçları ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele, göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarını tartışma ve elde edilen bulguları karar alıcı ve politika yapıcılarla paylaşmaktır" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise "Bu tür projelere farklı kültürler tanıma, kaynaşma ve bölgemizin tanıtılması çok önemli. İskenderun'da yüzyıllardır farklı düşüncede farklı inançta insanlar barış ve huzur içerisinde yaşar. Kentimizdeki bu güzel ortam tüm Dünyaya örnek teşkil oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.