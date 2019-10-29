İskenderun’da spor yatırımları başlıyor

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ençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü heyeti İskenderun'da incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı, İSTE Rektörüve Belediye Başkan YardımcısıAnkara'dan gelenheyeti ile birlikte İskenderun'a kazandırılacak olan tesisler ile ilgilinde ve 5 Temmuz Stadı'nda ön incelemelerde bulundu. İskenderun'da birçok spor tesisin yapımı ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Fatih Tosyalı,dedi.SPORA ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Yerinde incelemeler sonrası önümüzdeki dönem içerisinde yapım çalışmaları başlayacak. Bunların yanı sıra mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilave spor tesislerinin yapılması noktasında çalışmalarda devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımız kıymetli vatandaşlarımız için. Kentimiz için. İskenderun'a değer" diye konuştu.