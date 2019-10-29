İskenderun’da spor yatırımları başlıyor

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ençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü heyeti İskenderun'da incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı
, İSTE Rektörü Türkay Dereli
ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Nadir Ünal,
Ankara'dan gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
heyeti ile birlikte İskenderun'a kazandırılacak olan tesisler ile ilgili İskenderun Teknik Üniversitesi'
nde ve 5 Temmuz Stadı'nda ön incelemelerde bulundu. İskenderun'da birçok spor tesisin yapımı ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Fatih Tosyalı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Açık Spor Tesisleri Şube Müdürü Teyfik Gök ve beraberindeki heyete İskenderun'daki spor alanlarının durumu hakkında bilgiler verdik. Ayrıca spor tesisi olarak belirlenen yerleri yerinde inceleyerek projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk"
dedi.
MEVCUTLAR DA İYİLEŞTİRİLECEK
SPORA ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Yerinde incelemeler sonrası önümüzdeki dönem içerisinde yapım çalışmaları başlayacak. Bunların yanı sıra mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilave spor tesislerinin yapılması noktasında çalışmalarda devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımız kıymetli vatandaşlarımız için. Kentimiz için. İskenderun'a değer" diye konuştu.