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Mahalleleri gezip sorunları çözüyor

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Mahalleleri gezip sorunları çözüyor
SİLİFKE Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşlarımızın beklentilerine ve güvenine layık olmak için çalışıyor, tüm halkımızı sevgi ve saygı ile kucaklamaya devam ediyoruz" dedi. Vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını, ilçe başkan yardımcıları ve teknik personellerle birlikte yerinde incelemeye devam eden Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Mahallelerimizi ve kent merkezimizi mahalle mahalle, sokak sokak gezmeye devam edeceğiz. Sorunlar varsa bunları anında ve yerinde tespit edip, çözüm bulma şansımız daha hızlı oluyor. İlçe Başkanlarımız ve belediyemizin teknik personelleriyle birlikte siz değerli halkımızın taleplerini, sıkıntılarını birlikte tespit ediyor, birlikte çözüm önerileri buluyoruz. Bizleri samimiyetle ve ilgiyle karşıladığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.
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Mahalleleri gezip sorunları çözüyor
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