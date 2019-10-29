Mersin’de göçmenlere verilen sağlık hizmetleri üst düzeyde

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Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr.Muhammet Çömçe, Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonunda hayata geçirilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Mersin'de verilen hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Tarsus, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezi, yeni hizmete giren sağlık kompleksi ve aile sağlığı merkezlerini ziyaretlerde bulunan, Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe'ye, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av.Halil Şen, SIHHAT Projesi Koordinatörü Dr.Yasin Han, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Salime Özbay ve Başkan Yardımcısı Feyzullah Kuttur eşlik etti. Suriye'de baş gösteren iç karışıklık sonrasında ülkemize gelerek geçici koruma altına alınan Suriyelilerin sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı'nın çok önemli adımlar attığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, "2011 yılından bu güne yaklaşık 4 milyon Suriyeli ülkemizde geçici koruma altına alındı. Resmi rakamlara göre ilimizde de yaklaşık 210 bin civarında Suriyeli bulunmakta. Bu insanların sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılamak için Bakanlığımız ve bizler yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bakanlığımız göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin koordinasyonu sağlamak için 2016 yılı sonunda SIHHAT Projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda ilimizde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerimizde Göçmen Sağlığı Merkezleri oluşturduk" dedi.