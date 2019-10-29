Narenciyeler, kadınların elinde figüre dönüşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali için bir araya gelen kadın tarım işçileri, portakal, limon, mandalina ve greyfurtlarla birbirinden ilginç figürlere imza atıyor. Sabahın erken saatlerinde sahil bandında toplanarak binlerce narenciye ürününü birleştirip ejderha, balina, helikopter, gitar, araba, tren gibi figürler oluşturan kadın işçiler, festivale günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Kentin tanıtımına büyük katkı sunan figürlerin yapılmasında büyük emekle çalışan kadınlar, kazandıkları parayla hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de iş öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Ortaya çıkardıkları devasa şekillerin geçmiş yıllarda ilgi görmesiyle motive olan kadınlar, bu yıl 1-3 Kasım'da düzenlenecek festivalde de hünerlerini sergileyecek.Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, narenciye ürünlerinin kent için önemine işaret etti. Festivalde sergilenecek figürlerin kadınlar tarafından yapıldığını aktaran Özdemir, "Festival kapsamında 30 figür sergileyeceğiz. On figürle mobil olarak festival gününe kadar kentte tanıtım yapılacak. 20 sabit figürümüzü de festival alanında sergileyeceğiz" dedi.Ejderha figürünü yapan kadınlardan Nuran Çetin ise adeta birer sanat eseri oluşturduklarını belirterek "Maddi anlamda evimize de katkımız oluyor. Narenciyemizin tanıtımını yapıp görselliğe de hitap ettiriyoruz" dedi. Güzide Öz de figürleri yapmaya alıştıklarını belirterek, boş zamanlarını bu şekilde değerlendirdikleri için mutlu olduğunu aktardı. İnci Turmuş da hummalı bir hazırlık sürecinde olduklarını vurguladı.