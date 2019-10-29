Niğde’de 27 yeni doktor göreve başladı

BUGÜN NELER OLDU

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10'nu uzman 17'si pratisyen 27 doktor ataması yapıldı. Göz Hastalıkları uzmanı, İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı, Anezteziyoji ve Reanimasyon uzmanı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, üç Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve iki Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ve 17 pratisyen hekim atandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Sağlık Bakanlığı tarafından 10'nu uzman 17'si pratisyen 27 doktor atandığını söyledi.