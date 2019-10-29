Sihirli flüt ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı

MERSİN'DE,
dünyaca ünlü
'Sihirli Flüt'
Şefika Kutluer'in,
Ankara
Yaylılar
Topluluğu
ile verdiği
konser, ayakta
alkışlandı. Mersin
Akdeniz Opera ve
Bale Kulübü'nce
Cumhuriyet'in 96'ncı
yılı dolayısıyla Akdeniz
İhracatçı Birlikleri
Konferans Salonu'ndaki konsere
sanatseverler yoğun ilgi
gösterdi. Akdeniz Opera ve Bale
Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner,
etkinliği kulübün 10'uncu yılı ve
Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini
söyledi. Ardından
sahne alan 'Sihirli Flüt'
Şefika Kutluer'e kemancı
Elena Postnova, Feruza
Abullaeva, viyolacı
Yukiyo Hirona, viyolonselci
Serdar Rasul ve kontrabasçı
Sergey
Margulis'ten
oluşan Ankara
Yaylılar Topluluğu
eşlik etti. İzleyiciler,
konser sonunda sanatçıları
ayakta alkışladı. Konserin
ardından Şefika Kutluer,
sanatın insan hayatında
çok önemli olduğunu dile
getirerek, konsere katılan
herkese teşekkür etti.