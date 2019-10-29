Sihirli flüt ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı

BUGÜN NELER OLDU

dünyaca ünlü'Sihirli Flüt'Şefika Kutluer'in,AnkaraYaylılarTopluluğuile verdiğikonser, ayaktaalkışlandı. MersinAkdeniz Opera veBale Kulübü'nceCumhuriyet'in 96'ncıyılı dolayısıyla Akdenizİhracatçı BirlikleriKonferans Salonu'ndaki konseresanatseverler yoğun ilgigösterdi. Akdeniz Opera ve BaleKulübü Başkanı Fazıl Tütüner,etkinliği kulübün 10'uncu yılı veCumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerinisöyledi. Ardındansahne alan 'Sihirli Flüt'Şefika Kutluer'e kemancıElena Postnova, FeruzaAbullaeva, viyolacıYukiyo Hirona, viyolonselciSerdar Rasul ve kontrabasçıSergeyMargulis'tenoluşan AnkaraYaylılar Topluluğueşlik etti. İzleyiciler,konser sonunda sanatçılarıayakta alkışladı. Konserinardından Şefika Kutluer,sanatın insan hayatındaçok önemli olduğunu dilegetirerek, konsere katılanherkese teşekkür etti.