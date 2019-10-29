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Sihirli flüt ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Sihirli flüt ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı
MERSİN'DE, dünyaca ünlü 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'in, Ankara Yaylılar Topluluğu ile verdiği konser, ayakta alkışlandı. Mersin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nce Cumhuriyet'in 96'ncı yılı dolayısıyla Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'ndaki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner, etkinliği kulübün 10'uncu yılı ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından sahne alan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'e kemancı Elena Postnova, Feruza Abullaeva, viyolacı Yukiyo Hirona, viyolonselci Serdar Rasul ve kontrabasçı Sergey Margulis'ten oluşan Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik etti. İzleyiciler, konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Konserin ardından Şefika Kutluer, sanatın insan hayatında çok önemli olduğunu dile getirerek, konsere katılan herkese teşekkür etti.
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Sihirli flüt ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı
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