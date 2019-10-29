Şimşek sıkıntılı

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
tarihi maçlarından birini daha oynadı. Kulüp başkanı Murat Sancak'ın futbolculara tanıdığı dört maçlık periyodun ilki beraberlikle sonuçlandı.
Mavi-lacivertli ekip büyük taraftar desteğiyle çıktığı maçta iyi oyuna rağmen Fatih Karagümrük
ile 1-1 berabere kalarak taraftarları ve yönetimi üzdü.
İYİ OYNADIK AMA...
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eknik direktör Uğur Tütüneker ise, "Başkan Murat Sancak ile bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır. Bir konuşmak istiyorum"
dedi. Tütüneker, "Hakikaten çocukların çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Ama yine gol gelmiyor, bir türlü gol çıkmıyor. Bu kadar pozisyonda poz girip de atamamak hakikaten sıkıntı"
diye konuştu. Tütüneker, başkan Sancak ile görüşeceğini kaydederek, "Oturup konuşacağız. Bakalım ne olacak? Bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır. Bir konuşmak istiyorum. Değerlendirme yapalım. Herkesle ilgili, takım ve bizimle ilgili konuşmak istiyorum. İstifa söz konusu değil ama onlar da bizi değerlendirsin. Sonrasında yine basınla bir araya geliriz"
diye konuştu.
'ELİMİZDEKİ OYUNCULAR BUNLAR'
CEZASI nedeniyle karşılaşmayı locadan izleyen başkan Murat Sancak maç sonu, takıma tepki gösteren taraftar grubuna, "Takıma sahip çıkacağız. Başka yolu yok" dedi. Taraftarlar ile konuşan başkan Sancak, "Elimizdeki oyuncular bunlar. Yapacak bir şey yok. Takıma ve hocaya sahip çıkacağız. Gereksiz tepki göstermeyin" dedi. Daha sonra taraftarlar da Sancak'tan özür diledi.
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İki farklı teknik direktörle sezona devam eden Adana Demirspor'da lig ve kupada 26 farklı futbolcu forma giydi.