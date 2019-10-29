Şimşek sıkıntılı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarındantarihi maçlarından birini daha oynadı.Mavi-lacivertli ekip büyük taraftar desteğiyle çıktığı maçta iyi oyuna rağmenile 1-1 berabere kalarak taraftarları ve yönetimi üzdü.eknik direktör Uğur Tütüneker ise,dedi. Tütüneker,diye konuştu. Tütüneker, başkan Sancak ile görüşeceğini kaydederek,diye konuştu.CEZASI nedeniyle karşılaşmayı locadan izleyen başkan Murat Sancak maç sonu, takıma tepki gösteren taraftar grubuna, "Takıma sahip çıkacağız. Başka yolu yok" dedi. Taraftarlar ile konuşan başkan Sancak, "Elimizdeki oyuncular bunlar. Yapacak bir şey yok. Takıma ve hocaya sahip çıkacağız. Gereksiz tepki göstermeyin" dedi. Daha sonra taraftarlar da Sancak'tan özür diledi.İki farklı teknik direktörle sezona devam eden Adana Demirspor'da lig ve kupada 26 farklı futbolcu forma giydi.