Tedavi edilen Astrid denize bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

yılının Eylül ayında Girne sahilinde ağır yaralı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işbirliği ile 4 yıl süren başarılı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda sağlığına kavuşan Astrid isimli Caretta Caretta doğal yaşam alanı olan denize yeniden bırakıldı. Kafasına aldığı darbelerle bir gözü kör olan ve baş bölgesinde kırıklar oluşan Astrid isimli caretta caretta sağlığına kavuşturularak Girne Güzelyalı sahilinde çevre koruma dernekleri, turistler ve vatandaşların yoğun katılımı ile alkışlarla doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Astrid'in denize bırakılması yolculuğuna, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ve yetkililer, Karşıyaka Kaplumbağaları Gözlem Derneği, Doğa İzcileri Grubu, çevre doğayı koruma dernekleri, çevredeki yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar katıldı. Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, kelimelerle tarif edemeyeceği duygu yüklü bir gün yaşadıklarını ifade etti.