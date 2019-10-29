Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı

Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı
ADANA'DA 3 ay önce kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ancak bir süre sonra tahliye edilen şahıs yine kapkaç yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde, Şemse Ahmet, yolda yürürken arkasından motosikletle yaklaşan iki kişi, içinde 250 lira ve cep telefonunun olduğu çantasını "kapkaç" yöntemiyle alıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti kullanan şahsın E.K., kadının çantasını alan şahsın ise çok sayıda suç kaydı olan Abdurrahmin B. olduğunu tespit etti. Polis zanlıları yakalamak için adreslerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılardan E.K.'nın olay anında kolunda sargı bezi olduğu olaydan sonra bezin çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki kapkaç zanlısı da tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN