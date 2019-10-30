4 yaşındaki oğluna böbreğini verdi

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Ağcakoyunlu, doğuştan polikistik böbrek hastası 4 yaşındaki oğluna böbreğinin birini verdi. Ağcakoyunlu, her babanın bu fedakarlığı yapacağını belirterek, "Babalık, fedakarlıktır. Oğlumun canına can kattım" dedi. Afşin Belediyesi'nde çalışan Mehmet ve Şerife Ağcakoyunlu çiftinin 2015 yılında dünyaya gelen 3. çocukları Tahsin Efe, birden rahatsızlandı. Tahsin Efe'ye, götürüldüğü hastanede en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığı olan polikistik böbrek hastalığı teşhisi kondu. Ağcakoyunlu ailesinin tüm hayatı, çocuklarının karşı karşıya kaldığı bu amansız hastalık haberi sonrasında değişti. Çocuklarının hastalığına çare bulmak için hastane kapılarını aşındıran aileye minik Tahsin Efe'nin diyalize girmesi gerektiği söylendi. Tahsin Efe, henüz daha 9 aylıkken diyaliz makinesi ile tanışmak zorunda kaldı. Periton diyalizde tedavisi devam eden minik Tahsin Efe, Afşin'den Kahramanmaraş'a sevk edildi. Buradan da Kayseri'ye sevk edilen Tahsin Efe, gerekli kontrollerin ardından hemen ameliyata alındı. Operasyonla minik Tahsin Efe'nin bir böbreği alınırken günde 5 kez de periton diyalize girmeye başladı. Yürümeyi dahi öğrenmeden diyalizle tanışan en küçük çocuğunu hayatta tutmak isteyen ve baba Mehmet Ağcakoyunlu, fedakarlık isteyen kararını gözünü kırpmadan verdi. Oğluna böbreğini bağışlamak için İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden baba Ağcakoyunlu, yapılan tahlillerin ardından oğluyla birlikte ameliyat masasına yattı. Babadan alınan böbrek, başarılı bir operasyonla oğluna nakledildi. Aynı hastanede tedavileri devam eden baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutuldukları öğrenildi.