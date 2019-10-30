Adana’da ‘kapkaç’ şüphelileri tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

merkez Yüreğir ilçesinde, iki kişinin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Suriyeli Ahmet Ali'nin (22), Doğankent Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli iki kişi, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Bu olaydan bir süre sonra, motosikletli iki şüpheli, yine Suriye uyruklu Gassan İsmail'in (29) cep telefonunu elinden alarak uzaklaştı. Olayların bildirilmesi üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her iki kapkaç olayını da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar Umut A. (19) ve İbrahim D. (19) ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.