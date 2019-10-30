Amatörde büyük şanssızlık

KAHRAMANMARAŞ'TA
amatör kümede oynanan
maçta futbolcu Emrah
Güzel'in dili boğazına kaçtı,
diğer maçta ise başını
kale direğine çarpan kaleci
Mehmet Lütfü Akkurt'un
3 dişi kırıldı. 1'inci amatör
kümede mücadele eden
Hartlap Köyü Ali Doğanspor
ile Türkoğlu Belediyespor,
Merkez Spor Kompleksi 2
Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın 82'nci
dakikasında Hartlap Köyü
Ali Doğanspor'un kaptanı
Emrah Güzel, rakip futbolcuyla
girdiği mücadele
sırasında yere yığıldı.
Dili boğazına kaçan kaptanın
yardımına sahadaki futbolcular
ve ilk yardım ekibi
yetişti. Olay yerine gelen
sağlık ekiplerince dili boğazından
çıkarılan Emrah
Güzel, ambulansla hastaneye
götürüldü. Kaptanın sağlık
durumunun iyi olduğu
belirtildi.
Bu maçın ardından aynı
sahada Kümbetspor ile
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye ve Gençlikspor
karşı karşıya geldi. Maşın
79'uncu dakikasında hava
topuna çıkan Kümbetspor
kalecisi Mehmet Lütfü
Akkurt başını kale direğine
çarptı. Ağzında kan gelen
Akkurt için ambulans çağrıldı.
Yapılan kontrollerinde
genç kalecinin 3 dişinin
yerinden koptuğu belirlendi.
Ekipler ve arkadaşları sahaya
girerek kalecinin dişlerini
aradı.