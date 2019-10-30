Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Amatörde büyük şanssızlık

Amatörde büyük şanssızlık

Giriş Tarihi: 30.10.2019
KAHRAMANMARAŞ'TA amatör kümede oynanan maçta futbolcu Emrah Güzel'in dili boğazına kaçtı, diğer maçta ise başını kale direğine çarpan kaleci Mehmet Lütfü Akkurt'un 3 dişi kırıldı. 1'inci amatör kümede mücadele eden Hartlap Köyü Ali Doğanspor ile Türkoğlu Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi 2 Futbol Sahası'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Hartlap Köyü Ali Doğanspor'un kaptanı Emrah Güzel, rakip futbolcuyla girdiği mücadele sırasında yere yığıldı. Dili boğazına kaçan kaptanın yardımına sahadaki futbolcular ve ilk yardım ekibi yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince dili boğazından çıkarılan Emrah Güzel, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu maçın ardından aynı sahada Kümbetspor ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ve Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maşın 79'uncu dakikasında hava topuna çıkan Kümbetspor kalecisi Mehmet Lütfü Akkurt başını kale direğine çarptı. Ağzında kan gelen Akkurt için ambulans çağrıldı. Yapılan kontrollerinde genç kalecinin 3 dişinin yerinden koptuğu belirlendi. Ekipler ve arkadaşları sahaya girerek kalecinin dişlerini aradı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amatörde büyük şanssızlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN