Amatörde büyük şanssızlık

BUGÜN NELER OLDU

amatör kümede oynananmaçta futbolcu EmrahGüzel'in dili boğazına kaçtı,diğer maçta ise başınıkale direğine çarpan kaleciMehmet Lütfü Akkurt'un3 dişi kırıldı. 1'inci amatörkümede mücadele edenHartlap Köyü Ali Doğansporile Türkoğlu Belediyespor,Merkez Spor Kompleksi 2Futbol Sahası'nda karşılaştı.Karşılaşmanın 82'ncidakikasında Hartlap KöyüAli Doğanspor'un kaptanıEmrah Güzel, rakip futbolcuylagirdiği mücadelesırasında yere yığıldı.Dili boğazına kaçan kaptanınyardımına sahadaki futbolcularve ilk yardım ekibiyetişti. Olay yerine gelensağlık ekiplerince dili boğazındançıkarılan EmrahGüzel, ambulansla hastaneyegötürüldü. Kaptanın sağlıkdurumunun iyi olduğubelirtildi.Bu maçın ardından aynısahada Kümbetspor ileKahramanmaraş BüyükşehirBelediye ve Gençliksporkarşı karşıya geldi. Maşın79'uncu dakikasında havatopuna çıkan Kümbetsporkalecisi Mehmet LütfüAkkurt başını kale direğineçarptı. Ağzında kan gelenAkkurt için ambulans çağrıldı.Yapılan kontrollerindegenç kalecinin 3 dişininyerinden koptuğu belirlendi.Ekipler ve arkadaşları sahayagirerek kalecinin dişleriniaradı.