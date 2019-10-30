Hakan Daloğlu’ndan muhteşem eserler

BUGÜN NELER OLDU

Hakan Daloğlu'nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı desenlerinden oluşan "Faust: Gelişmenin Trajedisi" adlı 253 eserden oluşan kişisel sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Bugün saat 08.30'da, sanatçı Hakan Daloğlu'na ait "Faust: Gelişimin Trajedisi" adlı kişisel sergi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ne bağlı Sanat Merkezi'nde yer alacak. Sanatçı Hakan Daloğlu, 2010-2019 yılları arası çalışmalarından oluşan farklı desenleri sergileyecek. Sanatçı eserlerinde, Christopher Marlowe'un kukla tiyatrosundan, Johann Wolfgang Von Goethe'nin şiir ve Michel de Ghelderode'nun tiyatro oyunundan yola çıkarak Doktor Faust trajedisi üzerine odaklanan resimde her üç panel: Antik çağ, Orta çağ ve Modern çağın sembolik ve alegorik anlamda ortak bir ifadede birleştirilmesini ima etmektedir.