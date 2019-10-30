Melih Abi: Gençlerimizi zehirlenmekten kurtarmak elimizde

100. Yıl Mahallesi'nden bir okurumuz aradı. Anlattıklarından etkilendim. Okul önlerinde hala sigara satan, gençlerimizi zehirleyenler var. Adam tütün sarıp öğrencilere tek sigara halinde satıyor. Kaçak sigaraları yine tek tek satıyor. Hem de 1 lira karşılığında! Yani çocuklarımızı 1 liraya zehirliyorlar! Bunun önüne geçmenin yolu sürekli olarak okul giriş ve çıkışlarında sivil memurların bulunması olacaktır. Yakalandıklarında büyük ceza almaları şarttır. Bugün sigarayla, yarın esrarla devam ederler! Gençlerimizi bu illetten kurtaralım. Biz ebeveynlere de iş düşüyor. Çocuklarınızı uyarın! Tek sigara satanları ilgili yerlere şikayet edin!. Çocuklarımızın zehirlenmesine hep birlikte engel olalım!

HER YERİ YAPIYORSUNUZ BU YOLU NEDEN YAPMIYORSUNUZ?

Aladağ Ceritler Yaylası, Meydan Sokak. Gördüğünüz gibi düzenlenmiş. Burada belediyenin parke taş çalışması var. Okurumuz "Çevremizdeki yolları yaptılar. Ama bizim burayı yapmıyorlar" diyor. Hazır ekipman oradayken, malzemelerde gitmişken yapın be şu yolu. Belki şu anda ev sayısı az diye düşünüyorsunuz. Ama bir süre sonra burada oturanların sayısı artacak. O zaman yine yapmak zorunda kalacaksınız. Yapın da vatandaş kurtulsun! Ortada dolaşan bir laf var. 'Sürekli oturanlara hizmet var, yaylacılara yok' diye! Yolu yapın bu lafı da çürütün! İnsanlar konuşuyor işte. Şimdi nakil getirmezler ama oturuma müsait hale geldiğinde tamamen yerleşirler. Zaten çoğu emekli!