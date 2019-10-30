‘Rakiplerin çekindiği bir takım olduk’

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, rakiplerin çekindiği bir takım haline geldiklerini bildirdi. Büyükekşi, göreve 45 gün önce geldiklerini hatırlatarak, önemli bir görevi devraldıklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Geride kalan süreçte Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmenin çabasını verdiklerini anlatan Büyükekşi, "Gaziantep şehri için neler yapabiliriz gayesiyle çalışıyoruz ve bu projelerin kısa vadeli olmasını istemiyoruz. Her alanda olduğu gibi en büyük amacımız sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır" dedi. Marius Sumudica'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını anımsatan Büyükekşi, "Göreve geldiğimizde hocamız takımın başındaydı. Çalıştırdığı takımlardaki puan ortalamalarını ve performansını biliyoruz. 9 haftada ve şanssızlıklar yaşamamıza rağmen 12 puan toplamayı başardık" diye konuştu.

TAKIMIN AZMİ SEVİNDİRİCİ

Başkan Mehmet Büyükekşi, son haftalarda üst üste şanssız puan kayıpları yaşadıklarına dikkati çekerek, "Takımımızın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasındaki azmi, hırsı ve son dakikalarda bulduğu gol bizleri sevindirdi. Belki uzatma anlarında o golü de bulamayacaktık ancak o kadar eksiğe rağmen verilen bu mücadele bizleri yine de memnun edecekti. Sonuçlar ve puan durumundaki sıralamayı her zaman ikinci plana bırakacağız" ifadelerini kullandı.