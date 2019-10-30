Şehit aileleri konfederasyon kurma yolunda ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

Aileleri Dayanışma Federasyon genel kurulu yapıldı ve genel başkanlığa tekrar Adana Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emine Kunt seçildi. Adana Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nde gerçekleşen genel kurula Sivas, Kahramanmaraş, Hakkari, Van, Tokat, Şemdinli, Elazığ, Gaziantep, Osmaniye, Kırşehir ve Ulukışla Şehit ve Gazi Aileleri Dernek başkanları katıldı. Genel kurulda güven tazeleyen Emine Kunt, dernek başkanlarının hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Hedeflerinin konfederasyon kurmak olduğunu ve bunun içinde kolları sıvadıklarını anlatan Kunt, "Allah hepimize güç versin bizler de hizmet edelim. Şimdi hepimizin tek hedefi var Konfederasyonumuzu kurmak. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Genel kurula ev sahipliği yapan Emine Kunt'a teşekkür eden dernek başkanları, "Hep beraber bir çatı altında iki federasyonumuzu kurduk" dediler.