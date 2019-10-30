Türkiye’nin bayramı

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü bölgemizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde ve Osmaniye'de genci yaşlısı, kadını erkeğiyle herkes ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanlarına koştu. Küçük bedenlerin yaşadığı coşku ve heyecan görülmeye değerdi.

Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları İstasyon Meydanı'nda yapıldı. Vali Mahmut Demirtaş, "Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır" dedi. Geçit töreninden sonra Ziyapaşa Bulvarı'ndan yaya olarak giden askerler "Vatan sana canım feda" sloganları atınca vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

MERSİN'DE ATATÜRK TİŞÖRTLERİ

Mersin'de, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Binlerce Mersinli ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtleri ile kutlamalara katıldı. Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gündüz Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende halk oyunları gösterisi de sunuldu. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı heyecanı Trabzon Bulvarı'nda yaşandı.

GAZİANTEP, OSMANİYE VE NİĞDE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Davut Gül tebrikleri kabul etti. Osmaniye'deki kutlamalar da Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleşti. Niğde ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları şehir merkezinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.