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Türkiye’nin bayramı

’nın 96. yıl dönümü nedeniyle bölgemizde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 7’den 70’e herkes, Türkiye’nin doğum gününü coşkuyla kutladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
HAYRETTİN YENEL Güney
MEHMET BONCUK Güney
BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Türkiye’nin bayramı

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü bölgemizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde ve Osmaniye'de genci yaşlısı, kadını erkeğiyle herkes ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanlarına koştu. Küçük bedenlerin yaşadığı coşku ve heyecan görülmeye değerdi.
Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları İstasyon Meydanı'nda yapıldı. Vali Mahmut Demirtaş, "Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır" dedi. Geçit töreninden sonra Ziyapaşa Bulvarı'ndan yaya olarak giden askerler "Vatan sana canım feda" sloganları atınca vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

MERSİN'DE ATATÜRK TİŞÖRTLERİ
Mersin'de, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Binlerce Mersinli ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtleri ile kutlamalara katıldı. Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gündüz Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende halk oyunları gösterisi de sunuldu. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı heyecanı Trabzon Bulvarı'nda yaşandı.

GAZİANTEP, OSMANİYE VE NİĞDE
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Davut Gül tebrikleri kabul etti. Osmaniye'deki kutlamalar da Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleşti. Niğde ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları şehir merkezinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Türkiye’nin bayramı
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