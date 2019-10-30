Yazar Yener okurları ile D&R’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

kitabı en çok satanlar listesine dahil olan Yazar Aylin İşcan Yener, kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize vurgu yaptığı "Acı Çekirdek" adlı kitabını Adanalı okurları için imzaladı. Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi ile D&R Mağazası iş birliğiyle düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karışlayan Yazar Aylin İşcan Yener, kitaplarını imzalamakla kalmayıp mini söyleşiler de yaptı. D&R Kitap Fuarı kapsamındaki imza gününe gösterilen ilgiye teşekkür eden Aylin İşcan Yener, 2017 yılının Aralık ayında çıkardığı ilk romanı ''Ahmet'' ile edebiyat dünyasına giriş yaptığını hatırlatarak, "Ahmet; bir göç hikayesiydi ve 3 baskı yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında "Acı Çekirdek'i okurlarım ile buluşturdum, Kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize dikkat çektiğim bu kitabım da çok sevildi" dedi.