Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı

7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
GAZİANTEP polisi tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan ve 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı. Şehitkamil İlçesi Burak Mahallesi Eski Nizip Caddesi üzerinde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan A.K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan GBT kontrolünde 7 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN