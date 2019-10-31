Adanaspor’a kupa morali

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FF 1. Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası
4'üncü eleme turu karşılaşmasında evinde Diyarbekirspor
'u 3-0 yenerek moral buldu. Bu skorla turlayan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Engin İpekoğlu, "Futbolcularımızın üzerinde büyük bir baskı vardı. Haftalardır galip gelemiyorduk. Bunu kupada aldığımız galibiyetle attığımızı düşünüyorum"
dedi.
AHMET DERELİ YILDIZLAŞTI
Sakatlığının ardından Diyarbekirspor maçında attığı üç golle yıldızlaşan Ahmet Dereli'nin çok yetenekli bir isim olduğunu söyleyen teknik adam İpekoğlu, "Tüm futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve başardı. Şimdi kupayı geride bırakıp lige odaklanmak zorundayız. Bizim için şu anda lige önemli"
diye konuştu.
TARAFTAR DESTEĞİ ŞART
LIGDE bu hafta sahalarında Boluspor ile karşılaşacaklarının altını çizen İpekoğlu, "Rakibimiz de bizim gibi tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Bu yüzden çok zorlu bir karşılaşma olacak. Taraftarımızın desteğiyle kupada yakaladığımız çıkışı ligde de sürdürmek istiyoruz"
dedi. Bu arada Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği maçın biletleri 30 ila 10 TL arasından satışa çıktı.