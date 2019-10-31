Adanaspor’a kupa morali

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen4'üncü eleme turu karşılaşmasında evinde'u 3-0 yenerek moral buldu. Bu skorla turlayan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Engin İpekoğlu,dedi.Sakatlığının ardından Diyarbekirspor maçında attığı üç golle yıldızlaşan Ahmet Dereli'nin çok yetenekli bir isim olduğunu söyleyen teknik adam İpekoğlu,diye konuştu.LIGDE bu hafta sahalarında Boluspor ile karşılaşacaklarının altını çizen İpekoğlu,dedi. Bu arada Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği maçın biletleri 30 ila 10 TL arasından satışa çıktı.