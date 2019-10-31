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Başkan Gültak parkı çocuklarla birlikte açtı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Başkan Gültak parkı çocuklarla birlikte açtı
MERSİN'DE Akdeniz Belediyesi, Camişerif Mahallesine yeni bir park kazandırdı. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, parkın açılışını çocuklarla birlikte yaptı. Başkan Gültak, Camişerif Mahallesi Muhtarı Derin Günüç ve vatandaşlardan gelen talebi karşılıksız bırakmadı. 5242 ile 5244 sokakların birleştiği yerde bulunan ve yıllardır atıl olan alan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşillendirildi. Ayrıca çocuk oyun grupları da yerleştirilen yeni park mahalle sakinlerine kazandırıldı. Parkın açılışına, Milletvekili Hacı Özkan, Başkan Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, mahalle muhtarları, aileler ve parkın açılışını heyecan ve sabırsızlıkla bekleyen minikler katıldı. Çocuklar, Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Mehmetçiklere selam göndermeyi de ihmal etmedi. Parkın içi ve etrafı, dev bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatıldı.
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Başkan Gültak parkı çocuklarla birlikte açtı
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