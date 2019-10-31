Bebek Antep umut olacak

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Gaziantep'te yaşayan ve çocuğu bulunmayan ihtiyaç sahibi ailelerin tüp bebek tedavileri için gerekli destek "Bebek Antep" projesiyle sağlanacak. Ailelerin bebek hasretine son verecek proje imzalanan protokolle hayata geçti. Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vali Yardımcısı ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ile Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu arasında imzalanan protokol Vali Davut Gül tarafından onaylandı. Vali Gül, "Sosyal Yardımlaşma Vakıflarında yardım alan ailelere Tüp Bebek desteği vermeye başlanmıştı, o devam ediyor. Geçen sene Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Ticaret Odamızın desteği ile Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Tüp Bebek Tedavi Merkezi açılmıştı. Şu an tedavilere devam ediliyor" dedi. İhtiyaç sahibi ailelerin tedavi sürecinde katılım paralarını ödemeleri noktasında sıkıntılar yaşadığını dile getiren Gül, "Bazı ailelerimiz ilaçların katılım paralarının ödeyemiyorlar. İmzaladığımız protokol ile SYDV'ler olarak bizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerin katılım paralarını ödeyeceğiz. Tıbben bebek sahibi olma şartlarını taşıyan herkes 'paramız yoktu da biz tedavi olamadık, bebek sahibi olamadık' demeyecek" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Açılan merkez olmasaydı bölgede gidilecek en yakın Adana ve Ankara'ydı. Bakanlığımız dönemindeki tecrübemizle bu merkezi Gaziantep'e getirdik. Yaklaşık 4 bin başvuru var. Bunların bin beş yüzü işleme alındı. 3 bin kardeşimizin bu merkezden istifade edebilmesi için protokol önemli" dedi. Konuşmalar sonrasında bebek sahibi olmak isteyen ailelere umut olacak protokolün imzaları atıldı.