Dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası sürüyor

TÜRKIYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
'nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası
,
Gaziantep'te devam ediyor. Türkiye'nin
yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna
'dan katılan 50 sporcunun
cumartesi gününe kadar toplam 200
kilometre pedal çevireceği yarış büyük
bir çekişmeye sahne oluyor. Vali Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün
Cumhuriyeti gençlere emanet
ettiğini, gençlerin de spor, sanat
ve kültürle yetişerek bu değere
sahip çıkması gerektiği vurgulayarak, "İşte bugün bunun bir kez daha temelleri atılıyor. Ben bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"
dedi. Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Spor kenti Gaziantep olacağız. Sporuyla yükselen Gaziantep olacağız"
ifadelerini
kullandı.