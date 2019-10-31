Dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'nin ev sahipliğindegerçekleştirilenGaziantep'te devam ediyor. Türkiye'ninyanı sıra'dan katılan 50 sporcununcumartesi gününe kadar toplam 200kilometre pedal çevireceği yarış büyükbir çekişmeye sahne oluyor.'ünCumhuriyeti gençlere emanetettiğini, gençlerin de spor, sanatve kültürle yetişerek bu değeresahip çıkması gerektiği vurgulayarak,dedi. Gaziantep BüyükşehirBelediye Başkanı Fatma Şahin ise,ifadelerinikullandı.