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Dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası sürüyor

ABD’den Rusya’ya kadar 50 bisikletçi ’te 200 km pedal basıyor

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası sürüyor
TÜRKIYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan katılan 50 sporcunun cumartesi gününe kadar toplam 200 kilometre pedal çevireceği yarış büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Vali Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini, gençlerin de spor, sanat ve kültürle yetişerek bu değere sahip çıkması gerektiği vurgulayarak, "İşte bugün bunun bir kez daha temelleri atılıyor. Ben bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Spor kenti Gaziantep olacağız. Sporuyla yükselen Gaziantep olacağız" ifadelerini kullandı.
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Dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası sürüyor
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