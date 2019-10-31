Eğlence kültürü kongrede masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından bilim insanlarının davet edildiği II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'ne katılarak bildiriler sundu. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan akademisyenlerin katıldığı kongrede, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut "Kıbrıs Türk Eğlence Kültüründe Panayırlar ve Düğünler" ve "Âşık Şeref Taşlıova'nın "Bağdat Hanım ile Hafız Hikâyesi"nde Yer Alan Ara Sözlerin, Epizotların ve Folklorik Unsurların İncelemesi" isimli bildirileri sunarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.