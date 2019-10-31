Final’de 96. Yıl coşkusu yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü, Adana Final Okulları'nda; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla coşku içinde kutlandı. Okulu bayraklarla donatan öğrencilerin gösterileri büyük alkış aldı. Adana Final Okulları yöneticileri, öğretmenleri ve velilerinin katıldığı törende coşku dolu anlar yaşandı. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, "Bize bu ülkeyi armağan eden başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi. Ertem, gençlere seslenerek, "Tarihi yapanları iyi anlamak gerek; ancak bu şekilde Cumhuriyetin gerçek anlamının ne olduğunu kavrayabiliriz," dedi. Bugün 80 000 camimizde ezanların okunmasını, ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti korumak için bize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" diye konuştu. Ertem, "Cumhuriyete, onun kazanımlarına, tarihi, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıp elimizden geleni değil, üzerimize düşeni yapmalıyız. Ortak paydamız ay yıldızlı bayrağımız, bölünmez vatanımız ve istiklal marşımızdır. Bu ortak değerlere hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlelebet yaşayacaktır" dedi.Vatanın bütünlüğüne ve Atatürk ilkelerine vurgu yapılan törende; şiirler, marşlar, koro, halk oyunları ve drama gösterileri ile öğrenciler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Velilerin keyif ve gururla izledikleri tören hep birlikte büyük bir coşku ile söylenen İzmir Marşı ile son buldu. Tören sonrası Adana Final Okulları öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Cumhuriyet Sergisi" ziyarete açıldı.