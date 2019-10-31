Gaziantep’te denetimler aralıksız sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Emniyeti denetimlerine aralıksız devam ediyor. 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan çalışmalarda 259 şahıs hakkında adli ve idari yasal işlem yapıldı. Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Uyuşturucu konusuyla ilgili 29, hırsızlık konusuyla ilgili 23, kabahatler kanunuyla ilgili 84 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 46 aranan şahıs yakalandı ve toplam da 259 şahıs hakkında adli ve idari yasal işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 57 adet Ekstazy hap, 27.40 gram metamfetamin maddesi, 8.50 gram esrar maddesi, 5.73 gram bonzai maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı silah, 22 adet fişek, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı jeneratör, 2 adet kumar makinesi ve 4 adet bıçak ele geçirildi.