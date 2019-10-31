Gaziantep’te EDS affetmedi

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Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile şehir merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan sürüculere ceza yağdı. Trafik Denetleme ekipleri tarafından 28 Ekim günü yapılan denetimlerde, 3 bin 51 araç kontrol edilirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 378 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 7 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 233 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza kesildi. Son günlerde yoğun olarak gündeme gelen konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan 12 kişi ve araç plakasına ceza kesilen denetimlerde bir sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 244 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmek olmak üzere toplamda 879 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapıldi. 49 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesine de el konuldu. Denetimlerde ters yöne girerek araç kullanan 2 sürücü de KGYS'den takip edilerek, gerekli cezai işlemler uygulandı.