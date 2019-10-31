Gaziantep’te yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 300'ün üzerinde sporcu, havuzdaki 8 parkurda 96 dakika süren yüzme yarışında kulaç attı.'ndanda yaptığı konuşmada, spora önem veren bir belediye olduklarını söyledi. İlkini düzenledikleri bu organizasyonu her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Fadıloğlu,diye konuştu.