Gaziantep’te yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı

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aziantep'te Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 300'ün üzerinde sporcu, havuzdaki 8 parkurda 96 dakika süren yüzme yarışında kulaç attı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzu
'nda "Cumhuriyet Yüzme Bayrak Yarışı"
nda yaptığı konuşmada, spora önem veren bir belediye olduklarını söyledi. İlkini düzenledikleri bu organizasyonu her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Fadıloğlu, "Bugün Cumhuriyetimizin 96. yılına ithafen durmadan 96 dakika boyunca yüzme gerçekleştirilecek. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu organizasyon 97, 98 dakika olarak her yıl artarak devam edecek"
diye konuştu.