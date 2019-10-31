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Genç futbolcuya tren çarptı

amatör kümede futbol oynayan Sedat Damar, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Genç futbolcuya tren çarptı
Dikkatsizlik yine can aldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör kümede forma giyen futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu 25 yaşındaki Sedat Damar, hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersinİskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç oyuncu Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Genç futbolcuya tren çarptı
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