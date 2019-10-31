Kanseri yendi nikah masasına oturdu

BUGÜN NELER OLDU

bir süre önce kanseri yenen Meltem Kılıç, Mutlu Çamlıyer ile hayatını Örgülü Sokakta birleştirdi. Örgülü Sokak çok anlamlı bir birlikteliğe şahit oldu. Bir süre önce kanseri yenen Meltem Kılıç, Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayında Mutlu Çamlıyer ile nikah masasına oturdu. Nikaha Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan Pazarbaşı, Mezitli Belediyesi Örgü Evi kadınları ve çiftlerin yakınları katıldı. Örgülü Sokakta kıyılması ile bir ilk olma özelliği taşıyan nikah töreni birçok ilginç sürprize de sahne oldu. Meme kanserinin erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla Örgülü Sokakta gerçekleşen nikahta Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Güray Gökal, 4. Fotoğraf Sergisini açtı. Nikaha katılan herkese TEMA Vakfı tarafından hazırlanan hediye paketi, Güray Gökal'ın sergilediği fotoğraflardan ve son yazdığı 'İnsanları Tanıma Sanatı' kitabı verildi. Nikahta yeni evli çift, gitarla çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.