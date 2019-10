Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencileri Polonya’da

BUGÜN NELER OLDU

Kasım Sacide Ener Ortaokulu'nun Avrupa Birliği'nin Erasmus+ kapsamında yürüttüğü projelerden biri olan "Snapshots of Myself On the European Canvas" adlı 2018-1-ROO1-KA229-049173_2 nolu projenin 3. Akışı Polonya'nın Radom kentine gerçekleşti. Kasım Sacide Ener Ortaokulu Okul Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, öğretmenler Arife İnci Kurt, Ruziye İnceoğlu ile öğrenciler Aslı Bal, Ezel Aydınlı, Nisa Kılınç, Miray Çelik ve Yağız Efe Kıral proje akışına katılarak yaptıkları çalışmaları paylaştılar. Projenin Üçüncü akışında "Benim Şehrim" adlı tema üzerine çalışmalar yapan çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler çektikleri fotoğraflarla şehirlerini anlattılar. 5 gün süren projeye Romanya, Bulgaristan ve Letonya'dan gelen öğretmenler ve öğrencilerin katıldı. Hareketlilik boyunca proje katılımcıları Polonya eğitim sistemi, yemek kültürü, tarihi, gelenekleri hakkında bilgi edinirken, kültürel mekanlarını da gezme imkânı buldular.