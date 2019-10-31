Kaymakamın ilk ziyareti Vakkas dedeye oldu

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Araban ilçesine atanan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini ilçenin en yaşlısı olan 107 yaşındaki Vakkas Ekici'ye yaptı. Kaymakam Mutlu, mesaisinin ilk saatlerinde 10 çocuk babası ve 40 torun sahibi Vakkas Ekici'yi ilçenin kırsal mahallesi Akbudak'taki evinde ziyaret etti. Sohbet ettiği Ekici'nin anılarını dinleyen Mutlu, bir isteği olup olmadığını sordu. Mutlu'ya görevinde başarılar dileyen Ekici, "Ben bu yaşa önce Allah'ın, sonra da devletimin sayesinde geldim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah, siz devlet büyüklerimize de hayırlı, uzun ömür versin inşallah" dedi. Kaymakam Mutlu, daha sonra Köklüce Mahallesi'ne giderek, yeni dünyaya gelen bebeklerine Arzu ismini veren Mustafa ve Semra Köroğlu çiftini evlerinde ziyaret etti. Mutlu'ya ziyaretlerinde kent protokolü de eşlik etti.