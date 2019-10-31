Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin çözüm önerileri anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, öğretim elemanları Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Tuğçenur Yılmaz ve Youssef Kassem tarafından "Kıbrıs'ın Dünü Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri" konferansında sunulan bildirilerden derlenen kitap Yakın Doğu Üniversitesi yayınlarından çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın geleceğine ışık tutacak nitelikteki kitap, 3 bölüm ile 290 sayfadan oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde 'Açılış/Kapanış Konuşmaları' ikinci bölümünde 'Söyleşiler' üçüncü bölümünde ise 'Makaleler' yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Nisan ayında düzenlenen İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı "Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" konulu konferansın ardından derlenen kitapta, 30 kadar İngilizce makalenin Springer'de yayınlanacağı, kitabın Türkçe versiyonun ise Amazonda E-book olarak kısa sürede yayınlanacağı belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 30 kadar İngilizce makalenin Springer'de yayınlanarak dünyadaki 8000 kütüphaneye ulaştırılacak olan kitapla ilgili çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti.