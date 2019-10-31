Kontrolden çıkan kamyon yan yattı

KAHRAMANMARAŞ'TA
kontrolden çıkan kamyonun
yan yatması sonucu
meydana gelen trafik kazasında
biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde
Kahramanmaraş-Kayseri
yolu üzerinde meydana
geldi. Ferdi Demir (32) 34
FF 3580 plakalı kamyon ile
seyir halinde iken direksiyon
hakimiyetini kaybederek
yol kenarındaki trafik
levhalarına
çarparak
yan
yattı. Aşırı
hızlı olduğu
iddia
edilen
kamyon,
150 metre
sürüklendikten sonra ancak
durabildi. Kazada sürücü
ile birlikte yanında bulunan
Barış Çakır (30) ile Ömer
Karabulut (21) yaralandı.
Yaralılardan Barış Çakır'ın
çarpmanın şiddetiyle sağ
ayağının koptuğu öğrenildi.
Yaralılar kentteki çeşitli
hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı. Kaza
nedeniyle trafiğe kapanan
yol ise, çekici olmaması
yüzünden
halen araç
trafiğine
açılmadı.
Kazayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.