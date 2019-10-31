Melih ABİ: Yol şimdiden çamur içinde kışın göle döner

BUGÜN NELER OLDU

Seyhan'da Barış Mahallesi Aydınlar Caddesi 50101 nolu sokak.Numarası olduğuna göre burası bir yerleşim alanı.Ama gördüğünüz gibi sokak demek için bin şahit lazım!Yol değil çamur deryası.Hele yağmurlar bir başlasın.Siz tantanayı asıl o zaman görün.Afrika'dan farksız olur...Sokak göle döner!Araçlar çamura batıyor...İnsanlar buradan nasıl yürüyecek?Bu yolu hemen şimdi yapın.Yarın geç olacak.Anlaşıldı mı?Oturmayın.Yemeyin içmeyin vatandaşın yolunu yapın!Mahallesi 74013 nolu sokak.Burası Taşdurmaz Apartmanı'nın önü!Daha önce de yayınladım.Direk çok tehlikeli bir yerde duruyordu.Kaldırılması gerekirdi.Ama görevliler kaldırmadı.Geçtiğimiz günlerde bir araç geldi direğe çarptı.Direkte devrildi.Zamanında kaldırmanız, şimdi kaldırırsınız artık.Mutlaka bir bir kaza mı olması gerekir?Görevinizi yapmanız için merak ediyorum!