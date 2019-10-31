Mersin’de tefecilik operasyonu düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan İ.D ve R.T, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 senet, 67 kişi hakkında başlatılan 1 milyon 831 bin liralık icra dosyası listesi bulundu. Polis, hakkında icra takibi olan 24 kişinin de ifadelerine başvurdu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.