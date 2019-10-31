Şahinbey Belediyesi’nden çiftçilere tohum desteği

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi çiftçilere destek geleneğini bu yılda sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç yıldan buyana 6.000 ton gübre desteğinin ardından çiftçilere 6.000 ton da buğday ve arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. 3 yıldan bu yana çiftçilere destek olarak üretimin artmasına katkı sağlayan Başkan Tahmazoğlu, bu yılda 2.000 ton gübre dağıtımının ardından Kapçağız Köyü'nde 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımını gerçekleştirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere verdikleri desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Çiftçilerimizi seviyoruz. Ama bu sevgimiz sadece söylemde değil, bunu icraata dönüştürüyoruz. Bu nedenle 3 yıldan bu yana çiftçimize gübre, arpa, buğday, yem, zeytin ve fıstık fidanı dağıttık. Miktar olarak baktığımızda ise 6.000 ton gübre, 6.000 ton arpa ve buğday, iki yılda ise 7.000 ton yem dağıttık. Yine 750.000 zeytin fidanı, 150.000 fıstık fidanı dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. Çiftçiye verilen desteğin önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Neden çiftçiye destek oluyoruz? Çünkü çiftçi milletin anası gibidir. Bizi doyuran ve ürünü üreten çiftçimizdir. Çiftçiyi destekleyeceğiz ki ilçede bulunan tarlalarımız boş kalmasın. Ekilmeyen tarlalar ekilsin, üretim ve verim artırsın, hayvancılıkta gelişsin. Onun için bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan da Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere önemli destekler sağladığını belirtti.