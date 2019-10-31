Sancak: Hocamız görevinin başında

BUGÜN NELER OLDU

dana Demirspor Başkanı, teknik direktör'in görevinden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başkan Sancak, son günlerde'le ilgili haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. Adana Demirspor Kulübü olarak tek amaçlarının birlik ve beraberlik içinde şampiyonluk hasretine son vermek olduğunu söyleyen Sancak, "Hocamız görevinin başındadır ve yönetim kurulu olarak kendisine güvenimiz tamdır. Takımımıza zarar vermek isteyenlere lütfen fırsat vermeyelim. Şu bilinsin ki; artık birilerinin istekleri ve yönlendirmesi beyhude çabalardır" şeklinde konuştu.