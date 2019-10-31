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Sancak: Hocamız görevinin başında

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Sancak: Hocamız görevinin başında
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Uğur Tütüneker'in görevinden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başkan Sancak, son günlerde Tütüneker'le ilgili haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Zorlu maçlarımızın öncesinde takımımızın ve teknik heyetimizin konsantrasyonunu da etkileyen bu tarz hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Adana Demirspor Kulübü olarak tek amaçlarının birlik ve beraberlik içinde şampiyonluk hasretine son vermek olduğunu söyleyen Sancak, "Hocamız görevinin başındadır ve yönetim kurulu olarak kendisine güvenimiz tamdır. Takımımıza zarar vermek isteyenlere lütfen fırsat vermeyelim. Şu bilinsin ki; artık birilerinin istekleri ve yönlendirmesi beyhude çabalardır" şeklinde konuştu.
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Sancak: Hocamız görevinin başında
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