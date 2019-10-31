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Şoförlüğü bırakıp ilçeye otel yaptı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Şoförlüğü bırakıp ilçeye otel yaptı
KAHRAMANMARAŞ'IN Andırın ilçesinde 22 yıl minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Cinkara, şoförlüğü bırakıp hibe desteği alarak ilçenin ilk otelini yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'ndan (TKDK) destek alan Cinkara, 2 milyon lira harcayarak yaptığı otelde 15 kişiye de istihdam sağlıyor. Cinkara, otelin doluluk oranının çok iyi olduğunu söyledi. Andırın- Kahramanmaraş arasında 22 yıl minibüsü ile yolcu taşıyan 9 çocuk babası Mehmet Cinkara, Arıklar Mahallesi'nin Haştırın Mevkii'nde bir alabalık çiftliği kurulunca kendisi de bölgede balık lokantası açtı. Taşıdığı yolculardan, 'Andırın'da otel olmadığı için Kahramanmaraş'a gidip geliyoruz' şikayetlerini dinleyen Cinkara, yıllarca ilçeye otel yapmanın hayalini kurdu.
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Şoförlüğü bırakıp ilçeye otel yaptı
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