Su altından Mehmetçiğe selam verdi

HATAY'IN Arsuz ilçesinde Akdeniz açıklarında dalış yapan Osmaniye Ayyıldız Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü
üyesi balık adamlar, Mehmetçik'e destek pankartı açıp selam gönderdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen 10 dernek üyesi, suyun 20 metre derinliğine inerek, üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' ve 'El ele hep birlikte. Dünyanın dört bir yanına barış ve huzur götüren Mehmetçiğe selam olsun'
yazılı pankartı açıp, asker selamı verdi.