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Üniversiteliler nar ekşisi yaptı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Üniversiteliler nar ekşisi yaptı
GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen festivalde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Umuyorum uzun yıllar daha bu festivali tekrarlayacağız. En güzel yanı; kendi bahçemizde yetişmiş narları burada kullanıyor olmamız. Öğrencilerimizin büyük emek vererek hazırladıkları bu nar ekşisiyle de harika tatlar oluşuyor. Bu etkinlik ratik uygulamayla teoriğin birleşmesi anlamına geliyor" dedi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk ise, öğrencilerin ürünleri "Tarladan sofraya" yöntemiyle üretim hazırladıklarını belirterek, "Ağaçlarımızdan topladığımız narları elleriyle ayıklayarak daha sonra geleneksel yöntemlerle ezerek suyunu çıkarıp, bakır kazanlarda kaynatarak nar ekşisi haline getiriyorlar. Öğrencilerimizin tüm üretim aşamalarını yerinde uygulamasıyla da geleneksel yöntemlerin unutulmasının önüne geçmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.
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Üniversiteliler nar ekşisi yaptı
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