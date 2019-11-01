Adana’da Öğrenme Şenlikleri sona erdi

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen 2. Adana Öğrenme Şenlikleri dün sona erdi. Şenlikte vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı yapan Halk Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüsü'nün stantlarında, kursiyerlerin 46 dalda hazırladığı el emeği ürünleri sergilendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, sonraki yıllarda da 100 bin kişiye ulaşarak Hayat Boyu Öğrenme Kurslarında verilen eğitimlerin içerikleri ve süreçleriyle ilgili vatandaşları hedeflediklerini belirterek, Adana'daki eğitimlerin kalite ve çeşitlerinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Vali Mahmut Demirtaş öğrenmenin sadece okulla, diploma sahibi olmayla sınırlı olmadığının bilinmesi gerektiğini belirterek, "Öğrenme Şenlikleri ile hayat boyu öğrenme kapsamında farklı eğitim alanlarının olduğunu görecek, bu alanlarla ilgili bilgi edinme fırsatını da bulmuş olacaksınız" dedi.