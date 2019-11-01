Altunok, Hacı Ahmet Camisi’nin açılışına katıldı

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Ahmet Camisi'nin resmi açılışına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, İlçe Müftüsü Mehmet Atlı, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, muhtarlar, dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami açılışına katılan Başkanvekili Altunok ve MHP İlçe Başkanı Nogay, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, onları kucaklayıp sohbet eden, talep ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanvekili Altunok ve İlçe Başkanı Nogay, 'Yeter ki birbirimizi sevelim ve sayalım. Gönüllerimiz bir olsun' dedi. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, açılış öncesi yaptığı konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'deki "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler" ayetini hatırlatarak, "Camilerin dışının imarı gibi içini de iyi bir nesil, Allah'ı bilen, Peygamber'i tanıyan, İslam için gayret eden nesiller yetiştirerek imar etmemiz gerekiyor. Hayırsever vatandaşlarımızın ve siz değerli Narlıkuyu sakinlerimizin gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışarak, taş üstüne taş koyarak yaptırdığı Hacı Ahmet Camimizin önce mahallemize, siz değerli halkımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz. Biz inanıyoruz ki Hacı Ahmet Camimiz yüzlerce insanı bir araya toplayacak" dedi.